Железнодорожные перевозчики сокращают количество поездов

Государственная компания «Чешские железные дороги» сократит количество скорых поездов между Прагой и некоторыми крупными городами страны. Поезда класса «Экспресс» перестанут ходить по маршрутам Прага – Оломоуц – Всетин – Горни Лидеч, далее Прага – Брно – Бржецлав и Прага – Дечин.

Пассажиропоток уменьшился до 10 процентов от обычного объема, сообщил глава Министерства транспорта Карел Гавличек.

Число скорых поездов в другие крупные города Чехии сократится таким образом, чтобы они ходили не реже, чем каждые два часа. К подобным мерам приступают и частные перевозчики – Leo Express сократил количество поездов на 75 процентов, Regio Jet - на треть.