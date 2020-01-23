Архив передач

Железнодорожники грозят забастовкой

Ирина Ручкина
23-01-2020
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Профсоюз железнодорожников отменил забастовку в Южной Моравии, которая была назначена на 30 января. Причина недовольства в том, что в этом регионе невозможно использовать льготы на проезд для работников железных дорог и членов их семей, хотя эти бонусы были обещаны руководством Южноморавского края.

На этой неделе регион заключил договор с Чешскими железными дорогами о предоставлении льгот, но за дополнительную плату в 1500 крон. Представители профсоюза железнодорожников считают эту сумму неприемлемой и призывают найти другое решение. Если стороны не придут к соглашению до конца мая, профсоюз грозит забастовкой на железных дорогах по всей Чехии в начале июня.

 
 
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