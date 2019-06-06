Железная дорога до пражского аэропорта будет построена к 2028 году

Поездка из центра Праги в аэропорт имени Вацлава Гавела по проектируемой железной дороге займет 25 минут, поездка из Праги в Кладно – не более получаса. Строительство и модернизация железнодорожной линии между Прагой и Кладно с ответвлением в аэропорт должна быть завершена в 2028 году. Об этом заявил заместитель генерального директора Управления железнодорожных путей ЧР Моймир Нейезхлеб на конференции, посвященной реализации проекта.

Он также отметил, что это один из самых сложных проектов, который в настоящее время реализует ведомство. Нейезхлеб пояснил, что поезда на новой трассе до аэропорта смогут развивать скорость до 120 км/ч, а на участке между Прагой и Кладно за пределами городов – до 160 км/ч.