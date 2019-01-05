Жара снижает посещаемость замков

В 2018 году восемь государственных замков и дворцов в Либерецком крае посетило 453 386 человек, что на 8500 меньше, чем год назад. Исключение составили замок Грабштейн и дворец Лемберк. Об этом ČTK сообщила пресс-секретарь Национального института охраны памятников Луцие Бидласова.

По ее словам, летом дворцы и замки чаще всего посещают семьи с детьми, совмещающие осмотр экспозиции с прогулкой по парку. Однако в знойные летние дни 2018 года подобные прогулки казались не слишком привлекательными. Луцие Бидласова подчеркнула, что чересчур жаркая погода всегда негативно отражается на интересе туристов к памятникам культуры. Однако даже несмотря на тропическую жару посещаемость в 2018 году стала третьей за последние десять лет.