Жан-Клод Юнкер назвал «скандальным» отказ Чехии и других стран ЕС принимать детей-беженцев

В интервью Le Monde глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подверг резкой критике позицию, которую заняла Чехия и ряд других стран ЕС, категорически отказавшиеся принимать на своей территории беженцев из миграционных лагерей, включая детей, оставшихся без сопровождения взрослых.

«У нас отсутствует единое понимание того, что такое солидарность. Я предложил венграм, чехам, полякам и другим, чтобы они приняли хотя бы детей, оказавшихся без сопровождения, без родителей, без семьи. Я считаю скандальным, что кто-то от этого отказывается, в то время как Европа предоставляет им защиту», – подчеркнул Жан-Клод Юнкер.