Земан вспомнил о своей помощи в освобождении украинского религиоведа Козловского

Милош Земан в среду в Пражском Граде принял высших дипломатических представителей Чехии за рубежом, которые съехались на днях в Прагу на ежегодное совещание. Встреча с президентом является одним из запланированных и регулярных пунктов повестки.

Земан в ходе встречи кроме прочего заявил, что «пустая болтовня о правах человека не приносят никакой пользы, нужны действия».

В качестве примера Земан привел случай украинского теолога Игоря Козловского, за которого «он лично заступился перед председателем правительства сепаратистов на Донбассе, а позднее и перед президентом России Владимиром Путиным».

Президент также призвал присутствующих, чтобы они уделяли больше внимания экономической дипломатии. Министр иностранных дел Томаш Петршичек в Пражский Град во встрече участия не принимал, так как находится в Польше в составе правительственной делегации.