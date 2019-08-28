Земан вспомнил о своей помощи в освобождении украинского религиоведа Козловского

Эва Туречкова
28-08-2019 oбновлено
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Милош Земан в среду в Пражском Граде принял высших дипломатических представителей Чехии за рубежом, которые съехались на днях в Прагу на ежегодное совещание. Встреча с президентом является одним из запланированных и регулярных пунктов повестки.

Земан в ходе встречи кроме прочего заявил, что «пустая болтовня о правах человека не приносят никакой пользы, нужны действия».

В качестве примера Земан привел случай украинского теолога Игоря Козловского, за которого «он лично заступился перед председателем правительства сепаратистов на Донбассе, а позднее и перед президентом России Владимиром Путиным».

Президент также призвал присутствующих, чтобы они уделяли больше внимания экономической дипломатии. Министр иностранных дел Томаш Петршичек в Пражский Град во встрече участия не принимал, так как находится в Польше в составе правительственной делегации.

 
 
 
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