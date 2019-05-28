Земан провел встречу с заявившим об уходе министром культуры

Президент Милош Земан во вторник во второй половине провел встречу с заявившим об уходе с должности министром культуры Антонином Станеком. Назначенец от Чешской социал-демократической партии подал в отставку в связи с обрушившейся на его голову волной критики, последовавшей за решением уволить с поста директора Национальной галереи Прага Иржи Файта, а также главу Музея Оломоуц Михала Соукупа.

Имя нового кандидата на должность министра культуры президенту ранее сообщил председатель социал-демократической партии Ян Гамачек. Милош Земан пока не сообщил, примет ли отставку Станека или нет.