Земан и Бабиш обсуждают в Ланах будущее правительства и министра Станека

Смена министра культуры Чехии, а также грядущее голосование о вотуме доверия правительству Андрея Бабиша – это две главные темы на повестке переговоров премьера и президента ЧР Милоша Земана, которые проходят в субботу во второй половине дня в замке в Ланах.

Напомним, что глава Минкульта от Чешской социал-демократической партии Антонин Станек подал в отставку к концу мая, однако президент Милош Земан министру отказал. В реакции глава социал-демократов Ян Гамачек обратился с просьбой отозвать Станека с поста министра к премьеру Бабишу.

Согласно чешскому законодательству, в таком случае президент обязан дать свое согласие, тем не менее, в Конституции не оговорены соответствующие сроки.