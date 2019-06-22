Земан и Бабиш обсуждают в Ланах будущее правительства и министра Станека

Смена министра культуры Чехии, а также грядущее голосование о вотуме доверия правительству Андрея Бабиша – это две главные темы на повестке переговоров премьера и президента ЧР Милоша Земана, которые проходят в субботу во второй половине дня в замке в Ланах.
Напомним, что глава Минкульта от Чешской социал-демократической партии Антонин Станек подал в отставку к концу мая, однако президент Милош Земан министру отказал. В реакции глава социал-демократов Ян Гамачек обратился с просьбой отозвать Станека с поста министра к премьеру Бабишу.
Согласно чешскому законодательству, в таком случае президент обязан дать свое согласие, тем не менее, в Конституции не оговорены соответствующие сроки.
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