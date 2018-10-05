Зеленую мамбу, сбежавшую три дня назад, удалось поймать

Смертельно ядовитая зеленая мамба, которая 2 октября сбежала, укусив хозяйку, была обнаружена на дереве, в 200 метрах от дома, в пражском районе Глубочерпы. «Мамба найдена! И поймана! С дерева ее снял наш давний сотрудник г-н Масопуст», – сообщил директор пражского зоопарка Мирослав Бобек, который готов позаботиться о животном, если его передадут зоопарку.

Ядовитую мамбу обнаружила хозяйка сада, которая спряталась вместе с собакой в доме и вызвала полицию. По-видимому, змею из здания выманила на улицу высокая температура воздуха в дневные часы. В доме, из которого сбежала змея, были установлены тепловые ловушки.

30-летняя женщина, укушенная мамбой, по всей видимости, является ее хозяйкой. Ей было введено противоядие, однако состояние жертвы остается тяжелым, и женщина продолжает оставаться в медикаментозном сне. Зеленая мамба находилась в доме без разрешения ветеринарной службы.