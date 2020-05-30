Зденек Хвой – самый пожилой покоритель полюсов Земли

72-летний Зденек Хвой в минувший четверг был в Чехии официально зарегистрирован как самый пожилой человек, который на лыжах покорил оба полюса Земли. Достижение подтверждено также сертификатом Книги рекордов Гиннеса (Guinness World Records).
Лейтенант Иван Гончаренко. Другие русские танки в Праге
Жизнь после эпидемии. Будущее чешских отелей зависит от иностранных туристов
Махово озеро – императорский пруд и кладезь вдохновения поэта-романтика
СМЕРШ и НКВД в Праге 1945 года. Зачистка «беглецов и предателей»
Дмитрий Федоров. Скоропомошник как склад души