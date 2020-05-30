Архив передач

Зденек Хвой – самый пожилой покоритель полюсов Земли

Антон Каймаков
30-05-2020 oбновлено
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72-летний Зденек Хвой в минувший четверг был в Чехии официально зарегистрирован как самый пожилой человек, который на лыжах покорил оба полюса Земли. Достижение подтверждено также сертификатом Книги рекордов Гиннеса (Guinness World Records).

 
 
 
 
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