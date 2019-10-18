Žďas поставит KZTM оборудование на 140 миллионов крон

Инженерно-металлургическая компания Žďas поставит «Колпинскому Заводу Тяжелого Машиностроения» оборудование на сумму 140 миллионов крон (5,6 млн евро), сообщает компания в пресс-релизе.

Напомним, что это не первая победа чешской компании в российских тендерах в этом году. Фирма уже договорилась о поставках оборудования по переработке газа Магнитогорскому металлургическому заводу, ранее Žďas заключил стратегический контракт с АО «ЦКБМ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) на поставку поковок для изготовления насосного оборудования.