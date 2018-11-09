Здание ж/д станции Ближеведлы признано самым красивым вокзалом 2018 г.

Звание «Самый красивый вокзал», которое ежегодно присваивается в Чехии, в 2018 г. получило здание железнодорожной станции Ближеведлы, в районе г. Ческа Липа. По мнению организаторов голосования, реконструкция этого вокзала служит примером того, что «радикальная перестройка нужна не всегда, и часто для достижения результата нужно лишь возвращение изначальн6ого облика».

Население Ближеведлы составляет 600 человек, а о полученном звании будет напоинать установленная на здании бронзовая табличка. Второе место получил вокзал в Литомышле, «бронза» досталась станции Мезимести в районе Находа. Результаты 12-го конкурса, в котором принимало участие 17 тыс. человек, были оглашены в здании Сената ЧР.