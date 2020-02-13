Заявления депутата Ярослава Фолдыны об угрозах директора организации «Человек в беде» политикам обсудит руководство ЧСДП

Руководство социал-демократов оценит заявления депутата Ярослава Фолдыны, которые он сделал в адрес организации «Человек в беде» и его директора Шимона Панека. Это подтвердили высокопоставленные представители партии в реакции на запрос информагентства ČTK.

Бывший заместитель председателя ЧСДП в среду, 12 февраля, заявил о попытках «Человек в беде» и его директора повлиять на избрание Уполномоченным по правам человека Станислава Кршечека. По словам Фолдыны, Панек послал председателям парламентских партий СМС-сообщения, в которых «угрожал им и обещал проблемы» если они поддержат Кршечека. Глава медиа-отдела «Человек в беде» Томаш Урбан сказал CTK, что Панек общается с депутатами, но он никогда не отправлял сообщения подобного содержания.