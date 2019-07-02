Заявление МИД Чешской Республики об ограничении авиасообщения с Российской Федерацией

На официальном сайте Посольства Чешской Республики в Москве опубликована информация, касающаяся ограничений полетов российских самолетов в Чехию:

«Министерство иностранных дел сожалеет о сложностях, возникших у пассажиров на маршрутах Сеул - Прага и в последствии Москва - Прага. Однако наше Посольство в Москве отвечало только на отдельные вопросы чешских граждан и не заметило каких-либо серьезных осложнений. По информации Министерства транспорта Чешской Республики, ситуация возникла после решения российской стороны не продлевать разрешение авиакомпании „Чешские авиалинии“ на перелет над Сибирью по маршруту Прага - Сеул - Прага. Хотя российская сторона впоследствии временно отменила свое решение, по данным министерства транспорта, это произошло слишком поздно, и окончательное решение все еще находится на стадии переговоров. Ограничения для российских перевозчиков были ответной мерой со стороны Министерства транспорта Чешской Республики. Министерство иностранных дел надеется, что в ближайшее время будет заключено соглашение между министерствами транспорта Чешской Республики и Российской Федерации, с тем чтобы у граждан Чехии не возникало дополнительных ненужных осложнений в дороге».