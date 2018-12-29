Захватчику заложников в Пршибрами грозит 12 лет тюрьмы

Двенадцать лет тюремного заключения грозит 28-летнему мужчине, который, вооружившись пистолетом, в пятницу в два часа дня ворвался в центре г. Пршибрам в банк, выстрелил в потолок и взял в заложники семь клиентов и двух работников UniCreditBank.

После трехчасовых переговоров с полицией захватчика задержал чешский спецназ (URNA). Во время операции по освобождению заложников никто не пострадал.

По сообщениям полиции, мужчина пытался привлечь к себе внимание СМИ, так как намеревался подать заявление в полицию по делу, суть которого не была озвучена. Задержанный находится в СИЗО, в субботу было против него открыто уголовное производство.