Захватчику заложников в Пршибрами грозит 12 лет тюрьмы

Эва Туречкова
29-12-2018
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Двенадцать лет тюремного заключения грозит 28-летнему мужчине, который, вооружившись пистолетом, в пятницу в два часа дня ворвался в центре г. Пршибрам в банк, выстрелил в потолок и взял в заложники семь клиентов и двух работников UniCreditBank.

После трехчасовых переговоров с полицией захватчика задержал чешский спецназ (URNA). Во время операции по освобождению заложников никто не пострадал.

По сообщениям полиции, мужчина пытался привлечь к себе внимание СМИ, так как намеревался подать заявление в полицию по делу, суть которого не была озвучена. Задержанный находится в СИЗО, в субботу было против него открыто уголовное производство.

 
 
 
 
 
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