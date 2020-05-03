Завершились поставки в Чехию медицинских средств индивидуальной защиты из Китая

3 мая в Праге приземлился последний самолет, доставивший из КНР медицинские средств индивидуальной защиты, приобретенных МВД ЧР. Начиная с 20 марта было проведено около 50 авиарейсов, доставивших в Чехию 2000 тонн медицинских масок, респираторов и других МСИЗ.

Министерство внутренних дел Чехии потратило на данные закупки около 4 млрд крон. Могласно статистике, на 30 апреля МВД распределило по стране 9 млн респираторов, более 39 млн медицинских перчаток, 2 млн защитных костюмов, а также 62,8 мн масок. МСИЗ распределялись по краям, больницам и домам престарелых.

Со стороны СМИ звучала критика доставленного товара. Так, SeznamZprávy со ссылкой на тесты в Институте химических процессов АН ЧР сообщил, что китайские респираторы недостаточно плотно прилегают к лицу.