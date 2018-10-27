Завершена реставрация Национального музея

Пражский Национальный музей вновь готов принять посетителей в своем историческом здании. В канун 100-летия Чехословакии завершилась полная реставрация архитектурного творения Йозефа Шульца, доминирующего в верхней части Вацлавской площади, продолжавшаяся 3,5 года. Для посещения, однако, главное здание было полностью закрыто уже в 2011 году. Официально торжественное открытие здания и первой выставки состоится в воскресенье, но все залы и экспозиции станут доступны только к февралю 2019 года.
Появление Национального музея в Чешской Республике, как и в других европейских странах, связано с подарками больших частных коллекций, в основном коллекций, которые находились во владении чешских аристократов. Но не только. Была также целая группа просвещенных дворян, которые занимались подготовкой основания музея. Они создали даже Содружество патриотического музея в Чехии, которое 15 апреля 1818 года подписало провозглашение об основании музея, а первым председателем Содружества стал граф Кашпар Мария Штернберг (1761-1838) - всемирно известный деятель в области палеонтологии.
Еще одно имя тесно связано с историей Национального музея, это имя историка Франтишка Палацкого (1798-1876). Его организаторский талант, и трудолюбие позволили ему быстро завоевать ведущую роль и уважение среди представителей чешского национального движения.
Во второй половине XIX века в Национальном музее начинают возникать научные работы, которые имели основополагающее значение для развития множества научных дисциплин. Это произошло еще и потому, что в музейную коллекцию были включены самые значительные чешские частные коллекции. Быстро разрастающаяся коллекция музея привела к идее постройки специального здания, где бы могли постоянно находиться экспонаты музея.
Первым, кто задумался об этом, был еще Палацкий. В 1840 году он предложил построить здание музея в рамках центра науки и культуры, но по разным причинам строительство не осуществилось, и музею пришлось несколько раз переселяться. Только в 1883 году был объявлен конкурс на проект здания Национального музея. Победителем стал Йозеф Шулц.
Торжественное открытие Музея Королевства Чешского состоялось 18 мая 1891 года.
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