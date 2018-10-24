Затраты на исследования и разработки достигли 90 млрд крон

Расходы на научно-исследовательскую деятельность и разработки за прошлый год поднялись до 90 миллиардов крон (3,6 млрд евро), то есть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличились на 13 процентов, сообщает Чешское статистическое управление. Около 54 миллионов в данную отрасль инвестировали коммерческие предприятия. 31,2 млрд были выделены из государственного бюджета, чуть менее 5 млрд составили европейские дотации. Общая доля расходов на науку равна 1,79 процента ВВП. Среднестатистический показатель по странам ЕС колеблется около 2 процентов.