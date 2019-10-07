Засуха и жуки короеды – ущерб на 40 миллиардов

В результате чрезмерного распространения короедов и засухи чешским лесам в этом году нанесен ущерб на сумму в 40 миллиардов крон (1,5 миллиарда евро). Подсчеты осуществлены аналитическим центром Czech Forest. Угроза уничтожения лесов, в первую очередь хвойных, по мнению специалистов центра, остается актуальной и в будущем сумма ущерба может достигнуть 600 миллиардов крон (23 миллиарда евро). Это означает, что короеды могли бы уничтожить половину хвойных лесов страны.

В течение 2019 года, подчеркивают аналитики Czech Forest, от засухи и короедов пострадало 66 тысяч гектаров чешских лесов. Вложения в новые лесопосадки составили 7,3 миллиарда крон (281 миллион евро).