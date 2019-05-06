Зарплаты врачей и медсестер догнали европейские

Эва Туречкова
06-05-2019
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Зарплаты врачей и медсестер, работающих в чешских больницах, за последние пять лет поднялись на 32% и 41% соответственно, и достигли, таким образом, уровня среднестатистического оклада работников указанных профессий в рамках Евросоюза. Согласно данным за 2019 год, средняя зарплата врачей составит 84 тысячи крон (3360 евро), а оклад медсестер поднимется до 43 тысяч крон (1720 евро).

В чешских больницах в настоящее время работают 21 500 врачей и 45 тысяч медсестер.

 
 
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