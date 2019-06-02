Зарплаты в Чехии продолжают расти

По мнению аналитиков, рост средней заработной платы в первом квартале 2019 года остается относительно высоким. Некоторые экономисты ожидают увеличения номинальной средней зарплаты более чем на 7% из-за повышения минимальной ставки и увеличения количества государственных служащих.

Однако есть и другое мнение: ряд специалистов считает, что рост средней зарплаты в первом квартале 2019 будет ниже, чем в четвертом квартале 2018 года, что вызвано изменениями в сфере промышленности и частном секторе. Чешское статистическое управление опубликует данные об уровне оплаты труда в первом квартале 2019 года во вторник, 4 июня.