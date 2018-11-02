Зарплаты у женщин в Чехии на 22 процента ниже, чем у мужчин

По данным министра труда Яны Малачовой, в Чехии наблюдается существенное неравенство в оплате труда мужчин и женщин. «Этот показатель составляет 22%. Это один из худших результатов среди стран Евросоюза», - сообщила в пятницу глава ведомства.

В абсолютных цифрах за год, женщины зарабатывают, в среднем, на 80 тысяч крон меньше мужчин (3200 евро). Этот факт негативно влияет на семьи, детей, размер пенсий, а также на экономику в целом, считает министр труда.