Зарплаты у женщин в Чехии на 22 процента ниже, чем у мужчин

Эва Туречкова
02-11-2018
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По данным министра труда Яны Малачовой, в Чехии наблюдается существенное неравенство в оплате труда мужчин и женщин. «Этот показатель составляет 22%. Это один из худших результатов среди стран Евросоюза», - сообщила в пятницу глава ведомства.

В абсолютных цифрах за год, женщины зарабатывают, в среднем, на 80 тысяч крон меньше мужчин (3200 евро). Этот факт негативно влияет на семьи, детей, размер пенсий, а также на экономику в целом, считает министр труда.

 
 
 
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