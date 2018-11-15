Зарплаты чешских политиков вырастут в 2019 году на 9%

Зарплаты чешских политиков в следующем году вырастут на девять процентов, а не на двадцать процентов, как предполагалось. Соответствующее решение приняла Палата депутатов 15 ноября.

Вместе с тем, оппозиционное движение SPD политика Томио Окамуры не смогло добиться заморозки окладов президента, сенаторов, депутатов и членов правительства на три года. Парламентарии также не согласились с предложением «пиратов», которые выступили за то, чтобы заработная плата политиков рассчитывалась исходя из средней заработной плате в экономике.

Для вступления закона в силу его должен утвердить Сенат, у которого есть месяц для обсуждения законопроекта, и также подписать президент.