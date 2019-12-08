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Зарплаты чешских политиков в 2020 году вырастут на 10 процентов

Лорета Вашкова
08-12-2019
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Заработная плата чешских политиков в 2020 году увеличится в среднем на 10 процентов, в 2019-м году их оклад вырос на 9 процентов. В частности, зарплата президента составит 302,7 тыс. крон (около 11,5 тыс. евро), министры будут получать 173,2 тыс. крон (около 6,5 тыс. евро).

На счета премьер-министра и председателей обеих палат парламента будет поступать 243,8 тыс. крон в месяц (около 9 тыс. евро). Оклад председателей парламентских комитетов, комиссий и делегаций, в свою очередь, вырастет на 11,9 тыс. крон до 127,8 тыс. (около 5 тыс. евро).

 
 
 
 
 
 
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