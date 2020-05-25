Архив передач

Заработали чешские конвейеры Toyota Peugeot Citroën

Антон Каймаков
25-05-2020
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В понедельник вновь были запущены производственные линии чешского автомобильного завода TPCA (Toyota Peugeot Citroën) в городе Колин, выпускающего небольшие городские машины. Конвейеры TPCA простаивали с 18 марта сего года из-за эпидемии коронавируса. В течение текущей недели фирма намерена довести производство автомобилей до стандартной дневной нормы – 900 машин. Об этом СМИ сообщил пресс-секретарь чешского завода Toyota Peugeot Citroën Томаш Пароубек.

 
 
 
 
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