Заработали чешские конвейеры Toyota Peugeot Citroën

В понедельник вновь были запущены производственные линии чешского автомобильного завода TPCA (Toyota Peugeot Citroën) в городе Колин, выпускающего небольшие городские машины. Конвейеры TPCA простаивали с 18 марта сего года из-за эпидемии коронавируса. В течение текущей недели фирма намерена довести производство автомобилей до стандартной дневной нормы – 900 машин. Об этом СМИ сообщил пресс-секретарь чешского завода Toyota Peugeot Citroën Томаш Пароубек.