Архив передач

Запрет на содержание животных может быть увеличен до 10 лет

Антон Каймаков
18-12-2019
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Депутаты отказались ужесточать наказание за мучение, однако, увеличили максимальный срок запрета на содержание животных. Если за соответствующую поправку проголосуют также сенаторы и норму подпишет президент страны, то в случае нарушения действующих правил запрет на содержание животных может быть увеличен до 10 лет. Не прошло голосованием предложение о введении нового отдельного наказания за содержание животных в несоответствующих требованиям условиях, за что можно было бы наказывать тюремным заключением сроком до 1 года. Критики обратили внимание на то, что такое нововведение могло бы быть конкурентами намеренно обращено против зоопарков, цирков и владельцев крупных ферм.

 
 
 
 
 
 
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