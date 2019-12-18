Депутаты отказались ужесточать наказание за мучение, однако, увеличили максимальный срок запрета на содержание животных. Если за соответствующую поправку проголосуют также сенаторы и норму подпишет президент страны, то в случае нарушения действующих правил запрет на содержание животных может быть увеличен до 10 лет. Не прошло голосованием предложение о введении нового отдельного наказания за содержание животных в несоответствующих требованиям условиях, за что можно было бы наказывать тюремным заключением сроком до 1 года. Критики обратили внимание на то, что такое нововведение могло бы быть конкурентами намеренно обращено против зоопарков, цирков и владельцев крупных ферм.