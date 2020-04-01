Запрет на пересечение границы Чехию пока продлен до 12 апреля

Правительство, за некоторыми исключениями, продлило запрет граждан на въезд в Чехию и выезд из страны пока до 12 апреля, то есть до пасхального воскресенья. Запрет касается также иностранцев.

Кабинет министров аргументировал принятое решение необходимостью сохранения специальных мер в режиме чрезвычайного положения, предусмотренного Законом о безопасности.

С запретом связано и обновление контроля на границе с Германией и Австрией, а также в аэропортах. Данные меры приняты на основе законодательной нормы об охране государственных границ и будут действовать до 4 апреля. Границы с Польшей и Словакией были закрыты по инициативе правительств этих государств.