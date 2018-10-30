Запрет курения в ресторанах пользуется поддержкой граждан

Данные опроса Центра по изучению общественного мнения подтверждают, что внедренный в конце мая прошлого года запрет на курение в ресторанах и барах пользуется поддержкой граждан. Постепенно растет количество сторонников запрета и сокращается лагерь противников.
Согласие с запретом курения высказывает 54% чешских граждан (межгодовой рост – 5 процентных пунктов), а несогласие – 35% (межгодовое сокращение – сокращение на 10 процентных пунктов).
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