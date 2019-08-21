Заоралек намерен в правительстве Бабиша защищать интересы общественного сектора

Бывший министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек намерен в случае своего назначения главой Минкульта продвигать в правительстве Андрея Бабиша также ключевые социал-демократические идеи, такие как защита общественного сектора и сферы общественных услуг,чтобы не все рассматривалось через призму денег. Об этом кандидат на пост главы Минкульта заявил в среду в ходе пресс-конференции.

Напомним, что Заоралек ранее от участия в кабинете министров Андрея Бабиша отказывался. Вчера он в штаб-квартире социал-демократии заявил, что изменил свою позицию также из-за попыток президента ввести в стране полупрезидентскую форму правления.

Заоралек далее сообщил, что в случае своего назначения он собирается пересмотреть спорные решения, принятые бывшим министром культуры Антонином Станеком в последние дни его пребывания на посту главы ведомства.