Заоралек намерен в правительстве Бабиша защищать интересы общественного сектора

Эва Туречкова
21-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Бывший министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек намерен в случае своего назначения главой Минкульта продвигать в правительстве Андрея Бабиша также ключевые социал-демократические идеи, такие как защита общественного сектора и сферы общественных услуг,чтобы не все рассматривалось через призму денег. Об этом кандидат на пост главы Минкульта заявил в среду в ходе пресс-конференции.

Напомним, что Заоралек ранее от участия в кабинете министров Андрея Бабиша отказывался. Вчера он в штаб-квартире социал-демократии заявил, что изменил свою позицию также из-за попыток президента ввести в стране полупрезидентскую форму правления.

Заоралек далее сообщил, что в случае своего назначения он собирается пересмотреть спорные решения, принятые бывшим министром культуры Антонином Станеком в последние дни его пребывания на посту главы ведомства.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30