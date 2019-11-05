Зампредседателя компартии извинился за свои слова о жертвах 1968 года

Депутат и зампредседателя Kоммунистической партии Чехии и Моравии Станислав Гроспич 5 ноября принес извинения за свои слова о том, что «люди, погибшие во время вторжения в Чехословакию в 1968 году, являлись по большей части жертвами ДТП». Таким образом он прокомментировал свое недавнее заявление в эфире «Чешского радио», когда, помимо этого, сказал, что «вторжение не было оккупацией» перед голосованием, в котором парламентарии поддержали в ходе первого чтения законопроект об установлении Дня памяти вторжения и оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора в 1968 г.

Коммунисты, тем не менее, не дистанцировались от высказывания С. Гроспича.

«За эти слова Гроспич должен принести извинения», сказал в минувший вторник чешский премьер Андрей Бабиш, который назвал заявление зампредседателя «невероятным». «Каждому известно, что это была оккупация, и что она оставила шрам», подчеркнул глава правительства. По его мнению, «советские танки в 1968 г. уничтожили надежды, вложенные в «Пражскую весну».

Президент Чехии Милош Земан, в свою очередь, также подверг критике высказывание С. Гроспича "о жертвах ДТП во время вторжения в Чехословакию в 1968 г.". Земан озвучил свое мнение в эфире частного телеканала Баррандов на прошлой неделе.