Зампредседателя ЕП Марцел Колая сдал анализ на Covid-19

Зампредседателя Европейского парламента и чешский евродепутат Марцел Колая ( от Пиратской партии) находится на карантине и проходит тестирование в связи с подозрением на коронавирус.

Как Колая сообщил СМИ, из Брюсселя в Прагу он прибыл в четверг, в 11 часов, и отправился в Брно. Вечером у него появились первые симптомы заболевания, кашель, поднялась температура. Напомним, что Бельгия входит в число 15 государств, въезд в которые гражданам Чехии с 17 марта запрещен.