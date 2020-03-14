Архив передач

Зампредседателя ЕП Марцел Колая сдал анализ на Covid-19

Эва Туречкова
14-03-2020
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Зампредседателя Европейского парламента и чешский евродепутат Марцел Колая ( от Пиратской партии) находится на карантине и проходит тестирование в связи с подозрением на коронавирус.

Как Колая сообщил СМИ, из Брюсселя в Прагу он прибыл в четверг, в 11 часов, и отправился в Брно. Вечером у него появились первые симптомы заболевания, кашель, поднялась температура. Напомним, что Бельгия входит в число 15 государств, въезд в которые гражданам Чехии с 17 марта запрещен.

 
 
 
 
 
 
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