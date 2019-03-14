Зампредседателя движения ANO выступил в Палате депутатов в связи с обвинениями оказать влияние на антимонопольное ведомство

В четверг первый заместитель председателя движения ANO Ярослав Фалтынек высказал коллегам по Палате депутатов свое мнение о предполагаемой попытке оказать влияние на чешское антимонопольное ведомство в интересах фирмы Kapsch. Он повторил, что вступил в переговоры с компанией по поводу тендера на эксплуатацию системы сбора дорожных пошлин самостоятельно и по собственной инициативе. Он решил сделать это из-за давления занимавшего на тот момент пост премьер-министра Богуслава Соботки.

Соботка, по словам Фалтынека, пригрозил уволить министра транспорта Дана Тека и потому он посчитал необходимым вмешаться. Фалтынек утверждает, что ему удалось договориться об отмене якобы невыгодных поправок к контракту с Kapsch, предоставлении скидки в 1,5 млрд крон и дать старт новому тендеру.

Напомним, что на прошлой неделе полиция провела обыск в доме как самого Фалтынека, так и в главном офисе Kapsch, а также в здании антимонопольного ведомства. Антимонопольное ведомство по собственной инициативе занялось рассмотрением тендера на эксплуатацию системы сбора дорожных пошлин на период с января 2020 года, в котором участвовали две компании – Kapsch и CzechToll/SkyToll – в октябре 2017 года. Победителем тендера стал конкурент фирмы Kapsch.

Антимонопольное ведомство тогда приостановило подписание договора между Министерством транспорта и фирмой CzechToll/SkyToll до окончания процесса рассмотрения дела, который, однако, завершился в сентябре прошлого года без выявления каких-либо недостатков. Требование фирмы Kapsch аннулировать контракт, было ведомством отклонено в декабре 2018 года.