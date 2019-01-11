Зампредседателя чешского правительства назвал «ожидаемой» реакцию Китая на рекомендацию отказаться от Huawei

Катерина Айзпурвит
11-01-2019
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Заместитель председателя правительства ЧР Рихард Брабец сообщил, что негативную реакцию Китая на предупреждение чешских спецслужб об опасности использования технологий Huawei и ZTE можно было ожидать. Так Рихард Брабец прокомментировал выступление президента Милоша Земана, заявившего о возможности ответных мерах со стороны КНР.

Рихард Брабец не исключил экономические последствия для страны, если Чехия проиграет процесс в случае рассмотрения дела международным арбитражем. Он также напомнил, что многие европейские страны занимают в отношении Huawei отличную от Чехии позицию, даже после получения предупреждения от своих спецслужб. При этом зампредедателя правительства не поставил под сомнение предупреждение, сделанное Службой информационной безопасности (BIS).

 
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