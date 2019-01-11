Зампредседателя чешского правительства назвал «ожидаемой» реакцию Китая на рекомендацию отказаться от Huawei

Заместитель председателя правительства ЧР Рихард Брабец сообщил, что негативную реакцию Китая на предупреждение чешских спецслужб об опасности использования технологий Huawei и ZTE можно было ожидать. Так Рихард Брабец прокомментировал выступление президента Милоша Земана, заявившего о возможности ответных мерах со стороны КНР.

Рихард Брабец не исключил экономические последствия для страны, если Чехия проиграет процесс в случае рассмотрения дела международным арбитражем. Он также напомнил, что многие европейские страны занимают в отношении Huawei отличную от Чехии позицию, даже после получения предупреждения от своих спецслужб. При этом зампредедателя правительства не поставил под сомнение предупреждение, сделанное Службой информационной безопасности (BIS).