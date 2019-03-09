Зампредседателя ANO подозревается в попытках оказать влияние на антимонопольное ведомство

Первый зампредседателя движения ANO Ярослав Фалтынек пытался оказать влияние на чешское антимонопольное ведомство в интересах фирмы Kapsch, эксплуатирующей систему сбора дорожных пошлин в Чехии, пишет чешская газета Právo, ссылаясь на полицейские источники. Полиция в четверг провела обыск в доме как самого Фалтынека, так и в главном офисе Kapsch, а также в здании антимонопольного ведомства. Полиция расследует дело по подозрению в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями.

Антимонопольное ведомство по собственной инициативе занялось рассмотрением тендера на эксплуатацию системы сбора дорожных пошлин на период с января 2020 года, в котором участвовали две компании – Kapsch и CzechToll/SkyToll – в октябре 2017 года. Победителем тендера стал конкурент фирмы Kapsch.

Антимонопольное ведомство тогда приостановило подписание договора между министерством транспорта и фирмой CzechToll/SkyToll до окончания процесса рассмотрения дела, который, однако, завершился в сентябре прошлого года без выявления каких-либо недостатков. Требование фирмы Kapsch аннулировать контракт, было ведомством отклонено в декабре 2018 г.