Замок Oпочно останется в собственности государства

Замок Oпочно Рыхновской области в предгорьях Орлицких гор останется в собственности государства. Конституционный суд отклонил иск дочери последнего владельца замка из числа представителей влиятельного в прошлом дворянского рода, Кристины Коллоредо-Мансфельдов.

Судебная тяжба продолжалась почти двадцать девять лет. Во время Второй мировой войны Опочно конфисковали нацисты, после войны замок был официально передан в собственность государства. Дело рассматривалось в арбитражных судах, вердикты несколько раз были оспорены и пересмотрены.

В определенный период Кристина Коллоредо–Мансфельд являлась смотрительницей исторического объекта, который находится вблизи города Градец Кралове. В 2007 году на основе решения Конституционного суда замок вновь оказался в собственности государства.