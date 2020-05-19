Архив передач

Замок Oпочно останется в собственности государства

Лорета Вашкова
19-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Замок Oпочно Рыхновской области в предгорьях Орлицких гор останется в собственности государства. Конституционный суд отклонил иск дочери последнего владельца замка из числа представителей влиятельного в прошлом дворянского рода, Кристины Коллоредо-Мансфельдов.

Судебная тяжба продолжалась почти двадцать девять лет. Во время Второй мировой войны Опочно конфисковали нацисты, после войны замок был официально передан в собственность государства. Дело рассматривалось в арбитражных судах, вердикты несколько раз были оспорены и пересмотрены.

В определенный период Кристина Коллоредо–Мансфельд являлась смотрительницей исторического объекта, который находится вблизи города Градец Кралове. В 2007 году на основе решения Конституционного суда замок вновь оказался в собственности государства.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 