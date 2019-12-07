Замок Кынжварт приглашает на рождественские экскурсии до 13 декабря

В замке Kынжварт в субботу, 7 декабря, предложили посетителям принять участие в специальных праздничных экскурсиях, во время которых представляется возможность ознакомиться с традициями Рождества, продегустировать «цукрови» и рождественские напитки. Сценки, связанные с Сочельником, как и с историей самого замка, владельцами которого были члены немецко-австрийского дворянского рода Меттерних, перед гостями разыграли члены любительской театральной студии Elements. Клеменс Меттерних основал в замке один из первых музеев в Европе.

«Экскурсии такого рода под названием Vánoce na zámku проводятся в Кынжварте уже в четвертый раз и продлятся до 13 декабря, в том числе также в нашем музее», – сообщил информагентству ЧТК смотритель замка Oндржей Цинк.