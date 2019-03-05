Замок Карлштейн ждет обширная реконструкция

Замок Карлштейн, являющийся одним из символов королевской власти в Чехии и излюбленным местом туристов, готовится к масштабной реконструкции, общая стоимость которой составит 95 миллионов крон (почти 3,7 миллиона евро). Реконструкция начнется после окончания туристического сезона, то есть осенью 2019 года и продлится до 2022 года.

По словам смотрителя замка Лукаша Кунста, руководство не планирует закрывать замок полностью, однако возможно закрытие отдельных его частей на короткий отрезок времени. Кроме того, в ходе реконструкции будут открыты новые экспозиции, в том числе и мультимедийная.