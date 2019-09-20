Замок Боузов останется в собственности у государства

Эва Туречкова
20-09-2019
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Замок Боузов останется во владении государства – такое решение принял Конституционный суд, который отверг ходатайство Тевтонского ордена, требовавшего получить его в свою собственность.

Замок, расположенный в Оломоуцком крае, был конфискован еще нацистами, то есть в период до 25 февраля 1948 года. Этот день узаконен в качестве точки отсчета при решении имущественных споров с церквями (на основе закона о реституциях).

Боузов входит в десятку самых посещаемых достопримечательностей Моравии. Немецкий орден приобрел замок в 17-м веке. В начале Второй мировой войны его конфисковали нацисты, разместив там штаб-квартиру СС. После окончания войны Боузов перешел в собственность Чехословацкого государства.

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