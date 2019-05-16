Замминистра иностранных дел Чехии посетил Беларусь

Заместитель министра иностранных дел ЧР Алеш Хмеларж посетил Беларусь, где, в частности, провел встречу с председателем Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания РБ по международным делам и национальной безопасности Сергеем Рахмановым и председателем Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерием Воронецким. По его итогам обе стороны положительно оценили перспективы развития отношений между ЕС и Беларусью.

Чехия будет выступать за углубление сотрудничества со странами «Восточного партнерства» в ходе своего председательства в ЕС, заявил также Хмеларж. Он сообщил, что в 2018 году объем взаимной торговли вырос на 35,5 % до 393 млн долларов. «Это хорошие цифры, которые говорят об имеющемся потенциале укрепления нашего двустороннего партнерства, прежде всего, региональных связей. Целый ряд регионов Чехии заинтересован в установлении отношений с белорусскими регионами», - сказал Алеш Хмеларж.