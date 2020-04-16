Замминистра допустил возможность летнего отдыха в Хорватии и Словакии

Заместитель министра здравоохранения Чехии Роман Примула допустил возможность смягчения для граждан правил выезда за границу. В интервью «Чешскому Телевидению» замминистра сообщил, что ситуация может проясниться в середине июня с тем, что чехи могли бы, например, посетить Хорватию и Словакию.

Возможность посещения некоторых государств летом не исключают и другие эпидемиологи, которые обсуждают нынешнее положение с правительством. По мнению главы консультационной группы эпидемиологов Растислава Мадяра, открытие границ на основе договоренностей с некоторыми странами, в принципе, представляется возможным, однако в данный момент принимать решение преждевременно, так как все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.

В случае разрешения выезда в Хорватию, по словам представителя Ассоциации туроператоров Яна Папежа, чехам не пришлось бы отказываться от ранее купленных путевок. В 2018 году в Хорватии отдыхало свыше 800 тыс. чешских туристов.