Замки в ведении Национального института по охране памятников посетило более 5 млн туристов

Катерина Айзпурвит
13-11-2018
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За период с мая по конец октября 2018 г. крепости и замки, находящиеся в ведении Национального института по охране памятников ЧР, посетило более 5 млн 300 тыс. туристов. Пиком сезона стал июль, когда число посетителей составило 1 млн 300 тыс. Такие цифры привел на пресс-конференции представитель Национального института по охране памятников.

При этом уже не первый год число посетителей превышает 5 млн. В 2017 г. этот показатель составил 5 млн 490 тыс. человек. Наибольшей популярностью у туристов пользуются замки Чешский Крумлов и Леднице, каждый из которых за прошедший сезон посетило около 400 000 туристов. В следующем сезоне стоимость входного билета в эти замки поднмется с 180-190 до 200 крон, что составит чуть менее 8 евро.

 
 
 
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