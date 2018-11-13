Замки в ведении Национального института по охране памятников посетило более 5 млн туристов

За период с мая по конец октября 2018 г. крепости и замки, находящиеся в ведении Национального института по охране памятников ЧР, посетило более 5 млн 300 тыс. туристов. Пиком сезона стал июль, когда число посетителей составило 1 млн 300 тыс. Такие цифры привел на пресс-конференции представитель Национального института по охране памятников.

При этом уже не первый год число посетителей превышает 5 млн. В 2017 г. этот показатель составил 5 млн 490 тыс. человек. Наибольшей популярностью у туристов пользуются замки Чешский Крумлов и Леднице, каждый из которых за прошедший сезон посетило около 400 000 туристов. В следующем сезоне стоимость входного билета в эти замки поднмется с 180-190 до 200 крон, что составит чуть менее 8 евро.