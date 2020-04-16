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Замки, крепости и другие объекты, принадлежащие государству, откроются 8 июня

Лорета Вашкова
16-04-2020
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Национальноe управлениe по охране памятников (NPÚ) 8 июня откроет для посетителей все сто своих замков, крепостей и других объектов культурного наследия, находящихся в ведении государства. Об этом сообщила пресс-секретарь NPÚ Яна Гартманова. Изначально начало нового сезона было запланировано на 1 апреля, однако из-за принятия ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом, открытие достопримечательностей пришлось отложить.

K 8 июня управление готовит запуск тестового режима онлайн-продаж билетов во всех объектах. Их осмотр будет проводиться при строгом соблюдении гигиенических правил.

Национальноe управлениe предполагает, что ущерб в связи с закрытием памятников истории и культуры до конца мая составит 150 млн крон.

 
 
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