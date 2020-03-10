Закрытые школы: родители получат больничные по уходу за ребенком

Родители детей моложе 10 лет, которым в связи с объявленным закрытием учебных заведений придется остаться дома, будут получать больничные по уходу за ребенком в размере 60 процентов оклада, сообщила во вторник министр труда и социальных дел Яна Малачова. Малоимущие семьи, для которых долговременное снижение дохода может представлять проблему, имеют право подать заявление на получение экстренного социального пособия, которое в обоснованных случаях превышает 50 тысяч крон.