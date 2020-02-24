Законы Чехии позволяют изолировать города из-за возможной эпидемии коронавируса

Законы Чешской Республики позволяют изолировать города и населенные пункты в случае вспышки нового типа коронавируса так же, как, например, к такой чрезвычайной мере прибегли в северной Италии, чтобы предотвратить распространение инфекции. В таком случае были бы привлечены полиция и армия. Об этом сообщил, отвечая на вопрос информагентства ЧТК министр здравоохранения Чехии Aдам Войтех.

Правительство Италии распорядилось закрыть для въезда и выезда ряд городов и деревень, где эпидемия коронавируса распространяется наиболее быстро и касается уже примерно 50000 человек. В Чехии находится около 1000 мест в инфекционных больницах, которые можно использовать для лечения заразившихся коронавирусом COVID-19, сказал глава Минздрава, обеспокоенный ситуацией в Италии. В связи с этим в четверг в Праге состоится заседание Центральной эпидемиологической комиссии.

По словам замминистра Романа Прымулы, в Италии зимний отпуск проводят многие чешские лыжники, поэтому ситуация обстоит гораздо серьезнее, чем если бы случаи заболевания новым вирусом были зафиксированы только на территории Китая.