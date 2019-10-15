Законопроект об эвтаназии будет готов в феврале или марте 2020 года

Авторы хотят представить законопроект об эвтаназии на рубеже февраля и марта следующего года. Тема законопроекта уже вызвала волну критики, даже среди врачей не существует единого мнения. О законопроекте информировали представители движения ANO и партии Пиратов, которые работают над проектом. На данный момент в Чешской Республике эвтаназия расценивается как убийство. В большинстве стран эвтаназия является незаконной, первым европейским государством, легализирующим ее, были Нидерланды.

По словам главного автора закона, депутата от движения ANO Веры Прохазковой, пока неясно, получит ли этот законопроект поддержку в палате депутатов.