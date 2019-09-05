Законодатели предложили законопроект о запрете на освобождение беременных из под стражи

Члены Палаты депутатов намерены внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Чешской Республики, который в настоящее время предусматривает временное освобождение из тюрьмы беременных женщин. Об этом сообщает издание Mladá fronta DNES. Парламентарии, таким образом, отреагировали на освобождение приговоренной за убийство Петры Янаковой, которая в начале сентября вышла на свободу по причине беременности.

Янакова была ранее приговорена к 30 годам заключения, и отбывала свой срок в пригороде Градце Кралове. В соответствии с законом она была освобождена без какого-либо надзора. В тюрьму женщина должна вернуться через год.