Законодатели предложили законопроект о запрете на освобождение беременных из под стражи

Тимур Кашапов
05-09-2019
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Члены Палаты депутатов намерены внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Чешской Республики, который в настоящее время предусматривает временное освобождение из тюрьмы беременных женщин. Об этом сообщает издание Mladá fronta DNES. Парламентарии, таким образом, отреагировали на освобождение приговоренной за убийство Петры Янаковой, которая в начале сентября вышла на свободу по причине беременности.

Янакова была ранее приговорена к 30 годам заключения, и отбывала свой срок в пригороде Градце Кралове. В соответствии с законом она была освобождена без какого-либо надзора. В тюрьму женщина должна вернуться через год.

 
 
 
 
 
 
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