Законодатели поддержали поправку, снижающую стоимость услуг провайдеров

135 чешских депутатов поддержали законодательную поправку, которая должна увеличить степень конкуренцию между провайдерами мобильной связи и снизить цены доступа в интернет. Поправка, например, сокращает срок перевода сотовых телефонных номеров от одного оператора к другому с 10 до 2 дней. Обсуждаемая норма предоставляет также возможность аннулировать контракт клиента с провайдером в течение двух дней с момента подписания, причем без применения каких-либо штрафных санкций.

Парламентская оппозиция поддержала идею, но заявила, что коренным образом ситуацию с дороговизной услуг провайдеров может изменить лишь появление в стране четвертого оператора сотовой связи и мобильного интернета.