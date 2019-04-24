Законодатели поддержали поправку, снижающую стоимость услуг провайдеров

Антон Каймаков
24-04-2019
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135 чешских депутатов поддержали законодательную поправку, которая должна увеличить степень конкуренцию между провайдерами мобильной связи и снизить цены доступа в интернет. Поправка, например, сокращает срок перевода сотовых телефонных номеров от одного оператора к другому с 10 до 2 дней. Обсуждаемая норма предоставляет также возможность аннулировать контракт клиента с провайдером в течение двух дней с момента подписания, причем без применения каких-либо штрафных санкций.

Парламентская оппозиция поддержала идею, но заявила, что коренным образом ситуацию с дороговизной услуг провайдеров может изменить лишь появление в стране четвертого оператора сотовой связи и мобильного интернета.

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