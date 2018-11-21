Закон обяжет поверять зрение водителей

71% автомобилистов из числа непрофессиональных водителей плохо видят – таков результат исследования, проведенного в рамках проекта «Слепые убийцы», поддержанного Автоклубом Чешской Республики. Всего в исследовании приняло участие 4298 чешских водителей. 46% из общего числа плохо видящих автомобилистов на свои проблемы со зрением вовсе не обращают внимания.

В связи с этим чешские законодатели задумались о введении обязательной проверки зрения в момент периодической смены водительских прав, то есть один раз в 10 лет. В настоящее время проходит разработка соответствующей законодательной поправки.