Закон о социальном предпринимательстве мог бы вступить в силу с 2020 г.

В следующем году законопроект о социальном предпринимательстве будет вынесен на обсуждение в парламенте ЧР, а соответствующий закон мог бы вступить в силу с 2020 года. Агентству ЧТК об этом сообщила уполномоченная правительства Чешской Республики по правам человека Мартина Штепанкова.

Социальные предпрятия в Чехии уже существуют, в онлайн-базе данных www.ceske-socialni-podnikani.cz/adresar-socialnich-podniku к 28 декабря таковых насчитывалось 226, однако их деятельность требует применения более ясных правил. Принять закон обязалось еще минувшее правительство премьера Б. Соботки, однако коалиционным партнерам не удалось достичь компромисса по ряду положений. В связи с этим законодательный акт так и не был принят.