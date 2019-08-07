Закон о лоббизме на президента не распространяется, решило правительство

Правительство премьера Андрея Бабиша в последний момент внесло изменения в закон о лоббизме. Изначально норма, обязующая политиков и высокопоставленных чиновников заявлять о своих встречах с лоббистами, касалась не только депутатов, сенаторов, заместителей министров и глав национальных ведомств, но и президента республики, обратило внимание издание Aktuálně.cz.

Однако в одобренном Кабинетом министров на прошлой неделе законе президент уже не фигурирует. По заявлению пресс-секретаря Минюста Владимира Ржепки, правительство вычеркнуло президента из текста закона на основе запроса из Пражского Града. Глава Минюста Марие Бенешова на прошлой неделе сообщила СМИ, что закон был одобрен с «незначительными изменениями».